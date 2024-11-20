Россиянам ответили, как заснуть в течение часа

Если вам не удается заснуть в течение часа, рекомендуется встать с постели и заняться чем-то монотонным, например, почитать книгу. Это совет дал клинический психолог Алексей Мелехин, сообщает Газета.ru.

Он подчеркнул, что оставаться в кровати не нужно, а лучше заняться чем-то, что не вызывает сенсорной или информационной перегрузки. Избегайте яркого света и гаджетов, предпочтительно использовать мягкое освещение, например, теплый персиковый свет. Это поможет восстановить утраченные тактильные и сенсорные впечатления.

Причины бессонницы могут быть разнообразными: от тревожных мыслей и болей до прокрастинации. Мелехин советует разработать вечерний ритуал, который поможет сигнализировать вашей нервной системе о том, что пора отдыхать. Он отмечает, что нежелание спать не всегда связано с нарушениями, это может быть просто признак того, что психика не готова к отдыху.

Для лучшего засыпания полезно создать привычки, такие как переодевание или включение авиарежима на телефоне. Это даст сигнал вашему телу и разуму о том, что время остановиться и расслабиться.

«Вооружить себя какими-то обонятельными, тактильными стимулами, которые вам будут показывать, что пора остановиться и это безопасно», — заключил он.