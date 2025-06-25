Россиянам ответили, как выработать устойчивость к стрессу

«Стресс — это не просто эмоциональное потрясение, а полная мобилизация всех систем организма, которая истощает ресурсы и повышает риск развития патологий», — предупредила эксперт.

На физиологическом уровне стресс проявляется в учащенном дыхании, повышенном давлении, расширенных зрачках и бронхах. На время усиливается и работа иммунной системы, а также гормональный фон переходит в режим экономии. На психологическом уровне появляется прилив сил, ускорение мыслей и эмоциональный подъем, далее включается кортизольная система, снижающая иммунитет и работу префронтальной коры мозга.

Шатская выделила несколько стадий стрессовой реакции. Первая — острый стресс, продолжающийся до часа, он может быть полезным. Вторая — средний стресс, который может длиться несколько суток и сопровождаться истощением организма. Третья — хронический стресс длительностью от пары дней до недель. В таком состоянии отмечают усталость и снижение иммунитета.

Тем временем выгорание может тянуться месяцами, сопровождаться апатией, снижением инициативы. Финальной стадией является депрессия, когда человек терзается чувством вины, безысходностью и мыслит пессимистично.

Нарушенный сон, скачки аппетита, усталость, постоянное чувство беспомощности, по мнению эксперта, сигнализируют о хроническом стрессе. В таком состоянии важно замедлиться, отдохнуть, отвлечь себя на что-то приятное или обратиться за помощью к специалистам. Устойчивость к стрессу можно повысить за счет режима сна и отдыха, регулярных физических нагрузок, умения делегировать, избегать гиперответственности и оценивать свои результаты и усилия адекватно.