Россиянам ответили, как не спутать симптомы аллергии с ОРВИ

Врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок рассказал, как выявить и не спутать у себя аллергическую реакцию с простудой, сообщает «Вечерняя Москва».

Отличительной чертой аллергии от ОРВИ является чихание. Также наблюдается зуд в носу и покраснения глаз. При ОРВИ распространены другие симптомы: заложенность носа, кашель, насморк и повышение температуры.

Самым опасным проявлением аллергии может стать бронхиальная астма, когда мучают приступы удушья. При ОРВИ, как отметил врач, тоже возможно развитие такого недуга, однако начнется оно с повышения температуры тела.

Самостоятельно отличить аллергию от простуды — сложно. Для эффективного лечения стоит обратиться к аллергологу и сдать анализы.

«Однако если у вас нет возможности немедленно попасть на прием к врачу, можно сдать мазок из носа — риноцитограмму», — Болибок.

Это исследование помогает определить характер воспаления в носу и является недорогим средством. При этом стоит воздержаться от противоаллергенных препаратов и капель для носа.

Эксперт добавил, что при аллергии на пыльцу эффективным средством защиты будет маска, а также стоит прикрывать открытые участки тела, убирать волосы и часто умываться и промывать нос.

Аллергикам врач рекомендовал использовать противоаллергенные препараты, которые можно приобрести в аптеке и избегать гормональных средств. Обратиться к врач-специалисту стоит уже сейчас для фиксации аллергии. Осенью можно будет вернуться для прохождения аллерговакцинации, которая избавить от недуга в следующем сезоне.