Россиянам ответили, как бороться с тревожностью

Для начала эксперт отметила, что в современном мире тема тревоги особенно актуальна, так как сейчас она является общим фоном и атмосферой жизни, человек живет в постоянном потоке информации, из-за чего нервная система постоянно находится в стимуляции и не успевает восстанавливаться. Более того, тревоги добавляет и стереотип о продуктивности, который дополнительно активирует нервную систему и забирает остатки ресурса.

Чтобы снизить тревожный фон, психолог рекомендовала определить, что выматывает больше: неизвестность, высокие внутренние стандарты или загруженность. Держать в голове на продолжении длительного времени все дедлайны, переписки, обязанности, даты и так далее — невозможно. Такую информацию необходимо структурировать путем записывания на листок бумаги, структурирования на срочные и не очень и делегировать.

«Полноценный отдых и восстановление требуют тщательного планирования. Цифровые детоксы стали жизненной необходимостью сегодняшнего дня. Переключить внимание с цифровой на физическую реальность не так просто, как может показаться на первый взгляд. Прогулка, физические упражнения, природа, тишина — простые и зачастую малодоступные удовольствия», — добавила Чернякова.

Стоит пересмотреть свои установки, заменить «надо справиться» на «стоит ли это моих усилий», также можно пересмотреть и отношение к крупным и мелким задачам, отказаться от повышения давления на себя. Важно позволять себе быть несовершенными, но при этом спокойными и счастливыми, привлекая внешнюю помощь, перенося сроки. А график дня, режим сна и отдыха, правильное питание и приятные мелочи в конце дня, по мнению психолога, приносят невероятные плоды.