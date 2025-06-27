Россиянам ответили, где чаще всего в доме любит обитать плесень

Врач-терапевт, кардиолог сети «Клиники Фомина» Альбина Рахматуллина рассказала, где в квартирах любит обитать плесень и чем она может навредить здоровью человека, сообщает «Вечерняя Москва».

Для начала эксперт напомнила, что плесень является грибком, который любит влажные места и теплые углы. Основными местами расположения плесени являются ванные комнаты и кухни. Здесь для плесени самые идеальные условия: высокая влажность, недостаточность вентиляции и тепло. Часто плесень находится за шкафами, на плитке, на потолке, в углах стен. Более того, грибок любит подвалы и чердаки, окна и стены, мебель и ковры.

По мнению врача, плесень портит не только внешний вид, но и сказывается на здоровье человека. Ее споры размножаются в воздухе и проникают в дыхательные пути человека, из-за чего может развиться аллергия, астма и различные инфекции.

«Некоторые виды плесени, например черная плесень (Stachybotrys), выделяют микотоксины — вещества, которые могут вызывать более серьезные проблемы со здоровьем, включая хронические заболевания дыхательной системы», — добавила Рахматуллина.

Во избежание появления плесени в доме эксперт рекомендовала регулярно проветривать помещения, особенно ванную и кухню, своевременно устранять протечки, контролировать влажность не ниже 60% и проводить регулярную уборку, поддерживать чистоту.