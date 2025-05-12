Россиянам ответили, что делать после укуса ядовитой змеи

«В первую очередь нужно успокоиться и постараться усадить человека: чем меньше движений, тем меньше будет распространения яда по организму. Ту конечность, куда человек был укушен, нужно обездвижить», — заявил эксперт.

Затем на место укуса, по рекомендации специалиста, следует наложить асептическую повязке. Уже в таком виде доставить пострадавшего к медикам.

Также Савицкий упомянул о мифах с оказанием помощи после ядовитого укуса. Ни в коем случае нельзя отсасывать яд, так как он распространяется очень быстро, и к моменту начала действий яд уже успеет сделать несколько кругов кровообращения. Более того микрофлора ротовой полости может попасть в рану и вызвать дополнительную инфекцию.

Также мифы о применении жгута являются неправдой опять же из-за быстрого распространения яда и возможного вреда для конечности человека. Прием алкоголя может только ухудшить общее состояние укушенного, а разогревающие мази противопоказаны.