Россиянам назвали причины развития сахарного диабета

По официальным данным, в России ожирение диагностировано у десятков миллионов граждан, что нередко провоцирует развитие диабета 2 типа. Хотя официально зарегистрировано около 5 млн диабетиков, реальное число заболевших, вероятно, вдвое выше, так как многие не знают о своем диагнозе, отметила она.

«В России сейчас уже 25 млн человек, которые имеют преддиабет, который требует особого внимания к питанию. Основной метод лечения инсулинорезистентности, так мы называем преддиабет и диабет, — это снижение веса и коррекция питания. Никакие таблетки, которые многие эндокринологи пациентам назначают, не помогут», — рассказала Макиша в эфире радио Sputnik.

Среди симптомов диабета врач выделила постоянную жажду и учащенное мочеиспускание.

Ежегодно миллионы операций по ампутации конечностей проводятся из-за осложнений этого заболевания, которое часто называют «тихим убийцей». Многие люди недооценивают риск, полагая, что нормальный уровень сахара в анализах исключает проблему. Однако преддиабет характеризуется глюкозой в пределах нормы, но при этом повышенным уровнем инсулина, поэтому необходим комплексный анализ крови, учитывающий оба показателя, пояснила диетолог.

Людям с диагностированным преддиабетом или диабетом следует особенно внимательно контролировать потребление углеводов. В организме уже нарушены механизмы регулирования уровня глюкозы в крови. Поэтому любое поступление быстрых углеводов будет вызывать его резкое повышение. Набрать избыточный вес можно от любых продуктов, но при преддиабете или диабете ключевым моментом является контроль именно углеводов в рационе. Это основная мера для предотвращения серьезных последствий этих заболеваний, с которыми может столкнуться человек, заключила Макиша.