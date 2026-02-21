Россиянам назвали неожиданные причины утренней усталости после сна

Врач-невролог клиники «Атрибьют» Мария Лавренова в беседе с RT рассказала, что основная причина утренней усталости кроется в нарушении микроархитектуры сна, его внутренней структуры, которая определяет, насколько эффективно мозг и тело проходят через все необходимые фазы восстановления.​

«И тут часто дело может быть в микропробуждениях, то есть кратковременных эпизодах активации мозга длительностью менее 15 секунд. Они являются естественной частью нормального сна и в норме способствуют консолидации памяти и переходу в фазу быстрого сна», — объясняет врач.

При этом, по ее словам, если микропробуждения случаются слишком часто или длятся дольше обычного, это может негативно сказаться на здоровье. Согласно исследованиям, из-за избыточной фрагментации сна повышается давление, растет уровень сахара в крови и нагрузка на сердце.

Невролог отметила, что фрагментация сна мешает погружению в глубокие стадии медленного сна и фазу быстрого сна, которые играют ключевую роль в физическом и когнитивном восстановлении организма. Нередко подобные состояния могут происходить из-за синдрома обструктивного апноэ сна.

Кроме того частые микропробуждения могут быть и следствием гормональных нарушений, анемии, а также психических расстройств и хронического стресса, заключила Лавренова.

Ранее тренер-нутрициолог рассказала, как весной наладить биоритмы и поддержать иммунитет. По ее словам, регулярный сон до 23:00 помогает снизить риск депрессии и улучшить когнитивные функции.

