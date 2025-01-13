Россиянам назвали 5 главных нововведений в сфере здравоохранения в 2025 году

Доктор Березников: в РФ с 1 января начали обязательно тестировать на гепатит С

В 2025 году в России затраты на здравоохранение увеличились на 1 трлн рублей по сравнению с предыдущим годом. Объем финансирования по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) вырос на 590 млрд рублей, что составляет 15% от уровня 2024 года. Несмотря на инфляцию, вводятся значимые новшества для улучшения здоровья граждан. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по организации ОМС Алексей Березников, сообщает kp.ru .

Главной инициативой станет национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», который нацелен на борьбу с хроническими заболеваниями — основными причинами смертности. В числе этих заболеваний сердечно-сосудистые болезни, онкология и диабет. Для лечения и профилактики выделены средства, также будет сделан акцент на реабилитации пациентов после операций.

Особое внимание будет уделено лечению гепатита С и репродуктивному здоровью. Финансирование медицинской помощи онкобольным составит около 390 млрд рублей, что позволит проводить лечение для 1,4 млн пациентов. Из этих средств планируют не только сохранить ранее используемые методы лечения, но и внедрить новые препараты.

В рамках ОМС будут повышены тарифы на стационарные услуги, что позволит бесплатно получать необходимые лекарства. В отличие от амбулаторного лечения, которое обеспечивается через льготные программы, стационарное лечение предоставляет больше гарантий в получении медикаментов.

Новые предписания касаются и кардиологии: финансирование важных манипуляций теперь зафиксировано, что гарантирует выполнение медицинских процедур при наличии показаний. К ним относятся стентирование коронарных артерий и имплантация адаптированных кардиостимуляторов. Эти меры помогут существенно улучшить доступность медицинской помощи для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В рамках системы здравоохранения с 1 января началось обязательное тестирование на хронический гепатит С для всех людей старше 25 лет, что важно для ранней диагностики болезни. При положительном результате пациенту будут предоставлены бесплатные дополнительные анализы и лечение, которое становится доступнее благодаря увеличению финансирования на 2025 год.

Также развивается реабилитация после операций, включая протезирование и медицинские процедуры для адаптации. Для бесплодных семейных пар увеличено финансирование на ЭКО, еще предоставляются бесплатные консультации и обследования для оценки репродуктивного здоровья.