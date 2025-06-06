Россиянам напомнили о мерах профилактики «зуда купальщика»
В ряде регионов России зафиксированы случаи заражения церкариозом. Гражданам напоминают о профилактических мерах при купании в открытых водоемах, сообщает «Победа 26».
Случаи церкариоза, известного как «зуд купальщика», отмечены в Московской, Тамбовской, Нижегородской областях и Башкортостане. Заболевание вызывают личинки паразита церкарии, симптомы включают зуд и высыпания на коже.
В Ставропольском крае заболевших не зафиксировано. Региональный Минздрав рекомендует соблюдать ряд мер предосторожности.
Купание в теплых, непроточных водоемах с водоплавающими птицами, особенно утками, повышает риск заражения. Также не рекомендуется заходить в воду в зонах с обильной растительностью.
Для профилактики следует использовать водостойкие кремы и плотные купальные костюмы, ограничивающие контакт кожи с водой. После купания необходимо ополоснуться чистой водой и тщательно вытереться полотенцем.
При появлении симптомов рекомендуется применение антигистаминных препаратов и противозудных средств, после чего необходимо обратиться к врачу.