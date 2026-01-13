Россиян предупредили о возможности развития суперинфекции при ОРВИ

Суперинфекция возникает, когда организм подвергается атаке нескольких инфекционных агентов одновременно, либо когда к уже существующей инфекции присоединяется новое заболевание. Это значительно затрудняет процесс лечения и влечет за собой необходимость пересмотра лечебного протокола, сообщает «Царьград» .

Отмечается, что распространенной причиной развития суперинфекции является некорректное применение антибиотиков. В итоге может возникнуть инфекция, устойчивая к используемым лекарствам. Это приводит к более сложной и продолжительной терапии.

Нередко суперинфекция развивается на фоне острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Классический пример — добавление бактериального осложнения ближе ко второй неделе болезни, что видоизменяет симптомы и предъявляет другие требования к терапии.

О развитии суперинфекции свидетельствуют настораживающие симптомы: возобновление резкого повышения температуры после непродолжительного улучшения состояния, усиливающаяся слабость и головная боль, появление густых желтых или зеленых выделений из носа, затрудненное дыхание или дискомфорт в грудной клетке.

При обнаружении перечисленных симптомов эксперты советуют безотлагательно проконсультироваться с врачом для уточнения диагноза и внесения изменений в план лечения. Оперативная диагностика и соответствующая корректировка терапии имеют первостепенное значение для профилактики осложнений и подбора эффективной схемы лечения.

