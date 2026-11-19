Предприниматель в области медицины Лиана Давидян предостерегла от поиска дешевой стоматологической помощи в Китае. Она указала на риски для пациентов и сложности с защитой их прав.

По словам Давидян, российские стоматологи сталкиваются с неудовлетворительными результатами такого лечения. Она отметила, что пациенты нередко годами откладывают помощь, а затем рассчитывают решить накопившиеся проблемы быстро и дешево.

«Меня, откровенно говоря, удивляет само отношение к стоматологии по принципу „сделал зубы и забыл“. Оно изначально ошибочно. Стоматолог — это врач, который должен наблюдать пациента на протяжении многих лет, знать его историю, контролировать состояние полости рта и результаты проведенного лечения», — рассказала Лиана Давидян в эфире радио Sputnik.

Давидян напомнила, что в России можно обратиться в государственную стоматологию или частные клиники с доступными ценами. При некачественном лечении внутри страны пациенту проще предъявить претензию, потребовать исправления недостатков или обратиться в суд.

Защита прав после лечения за рубежом может потребовать значительных затрат времени и денег, особенно при турах через посредников. При этом Давидян подчеркнула, что в Китае есть прекрасные клиники и квалифицированные врачи, но за дешевым лечением, по ее оценке, обычно едут не к ним.

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