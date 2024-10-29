Россиян предупредили, что часто симптомы инсульта бывают слабо выражены

Невролог Чудинская: в 3 случаях из 4 симптомы инсульта не резко выражены

Примерно в трех случаях из четырех симптомы инсульта не резко выражены и проходят в течение суток, сообщила РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

«Это преходящее нарушение мозгового кровообращения, другое название — транзиторная ишемическая атака или, как говорят, „микроинсульт“. Такие кратковременные преходящие инсульты или микроинсульты — нарушения мозгового кровообращения служат предупреждением», — сказала Чудинская.

Она добавила, что риск развития больших инсультов с тяжелыми последствиями после них очень высок, поэтому требуется назначение планового лечения для предупреждения развития повторного инсульта.

«Если у человека инсульт, то улыбка выглядит неестественно, уголки губ расположены на разной линии, что связано с ограничением или полной невозможностью сокращения лицевых мышц; поднятие рук выглядит как несимметричное действие, рука на пораженной стороне не имеет силы, то есть самопроизвольно опускается, рукопожатие слабое; произношение слов или словосочетаний ввиду пареза или паралича мышц лица затруднено», — предупредила невролог.

По ее словам, симптомы после инсульта зависят от того, какая область головного мозга им поражена. Соответственно, нарушаются функции, которые контролируются этой областью.

«Возможны после инсульта потеря мышечного контроля над какой-либо частью тела или большая слабость и паралич одной стороны тела. Могут быть нарушены способность говорить и понимать речь. Люди, пораженные инсультом, часто проявляют растерянность, беспомощность, эмоциональную неустойчивость», — разъяснила врач.

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Инсульт —состояние, при котором из-за прекращения поступления крови в головной мозг из-за закупорки артерии или излития крови через разрыв стенки сосуда повреждаются или гибнут нервные клетки. Среди провоцирующих инсульт факторов: повышенное артериальное давление, сахарный диабет, высокий уровень холестерина, ожирение и другие.