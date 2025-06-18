Россиян предупредили, чем грозит антисанитария при приготовлении суши

Врач Уланкина: вирус гепатита А может попасть в суши через грязные руки

Сырые морепродукты могут быть заражены вирусами, устойчивыми к окружающей среде, и становиться причиной массовых вспышек гастроэнтерита, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«При нарушении санитарных норм при разделке и хранении рыбы возможно заражение сырья норовирусом или вирусом гепатита А. Эти вирусы устойчивы во внешней среде и легко передаются через немытые руки, кухонные поверхности и инструменты», — сказала Уланкина.

Она подчеркнула, что наибольший риск заражения связан с употреблением сырой рыбы в суши и других блюдах без термической обработки.

«Даже при глубокой заморозке риск сохраняется, особенно если были нарушены условия хранения или транспортировки. Термически обработанная рыба остается наиболее безопасным вариантом», — сказала эксперт.

По ее словам, людям из группы риска — беременным, пожилым и детям — лучше отказаться от блюд с сырой рыбой и выбирать альтернативу, например, теплые роллы.

«Если суши готовят дома, нужно тщательно следить за качеством сырья, гигиеной и условиями хранения. В заведениях важно отдавать предпочтение проверенным местам с соблюдением санитарных норм», — добавила врач.

18 июня отмечается Международный день суши. Это блюдо японской кухни давно стало популярным во всем мире.