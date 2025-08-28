Роспотребнадзор создал тест, обнаруживающий одновременно 25 вирусов

Специалисты ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали тест, который дает возможность одновременно обнаружить 25 разных вирусов. Среди них грипп и Covid-19, что делает его первым тестом с таким широким спектром диагностики, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

С помощью исследования можно в один момент обнаружить возбудители ОРВИ, среди которых энтеро-, адено-, рино-, метампневмо-, бока-, синцитальный вирусы, грипп и Covid. Тест-система выявляет болезнь довольно точно.

Благодаря этому доктора могут быстро поставить диагноз и начать лечить пациента. Все компоненты создают в РФ, они независимы от поставок товаров из-за границы.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что эпидемиологическая обстановка по холере в РФ полностью стабильная. Однако из-за сложной ситуации в ряде государств Азии и Африки ведомство усилило меры контроля в пунктах пропуска через границу.