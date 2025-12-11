сегодня в 17:48

Роспотребнадзор: ситуация с гриппом в Петербурге находится под контролем

Санкт-Петербург находится на грани эпидемии гриппа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация контролируется правительством города, сообщает «Бриф24» .

По ее словам, эпидемиологический порог в Северной столице еще не превышен. Власти принимают активные меры для предотвращения дальнейшего распространения заболеваний и вирусных инфекций.

«Вакцинация практически завершена, иммунизация продолжится по назначению врача», — отметила главный санитарный врач РФ.

В настоящий момент эпидемия гриппа зафиксирована в 17 субъектах РФ. Свыше половины населения страны уже прошли вакцинацию. Превалирующим штаммом сейчас является гонконгский вирус.

