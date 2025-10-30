Роспотребнадзор предупредил о новом коронавирусе, обнаруженном в Бразилии
Фото - © Adobe Stock
Бразильские ученые обнаружили у небольшого вида насекомоядных летучих мышей новый коронавирус BRZ batCoV. Роспотребнадзор отметил, что постоянно осуществляет мониторинг заболеваемости новой инфекцией.
Ученые в Бразилии провели генетические анализы и другие исследования, чтобы понять, насколько опасен обнаруженный коронавирус. Они считают, что на данный момент нет доказательств того, что инфекция представляет угрозу для людей.
К изучению BRZ batCoV подключились специалисты ведущих научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора. По их информации, в настоящее время риск передачи вируса от животных к человеку низкий.
Сейчас проводятся углубленные исследования, чтобы обеспечить меры безопасности при возможном усугублении ситуации. Ситуация с вирусом находится на контроле Роспотребнадзора.
