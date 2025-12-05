Роспотребнадзор опроверг информацию о проверке приехавших из Чехии на гепатит

Данные о начале проверки на гепатит россиян, приезжающих из Чехии, недостоверны. Такие заявления не были подтверждены официальными источниками, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости .

Ранее в ведомстве заявили, что следят за сообщениями о распространении гепатита А в Чехии. При этом в Роспотребнадзоре отмечали, что это не окажет влияния на эпидемиологическую ситуацию в России.

Затем SHOT написал, что ведомство якобы начало проверять приезжающих из РФ россиян.

В ведомстве объяснили, о чем шла речь. Роспотребнадзор говорил лишь об эпидемиологической ситуации в Чехии по гепатиту А, созданных учеными новых быстрых тестах. Также уточнялось, что вероятность завоза вируса в РФ минимальна.

«Информация о применении этих тестов на границе для обследования въезжающих граждан не соответствует действительности», — заключили в Роспотребнадзоре.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.