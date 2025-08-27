Росгвардейцы Подмосковья сдали более 30 л крови в рамках донорской акции

Процедура донации прошла в Реутове на базе Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с передвижной областной станцией крови. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Перед забором крови каждый росгвардеец прошел обязательный медицинский осмотр, подтверждающий отличное состояние здоровья.

«Сегодня около 100 сотрудников и военнослужащих присоединились к традиционной акции, пополнив банк донорской крови и ее компонентов более чем на 30 литров. Каждый участник внес свой вклад и проявил искреннее желание помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации» — отметил замначальника Главного управления Росгвардии по Московской области по военно-политической работе полковник полиции Андрей Шелудченков.

К благотворительной акции присоединились не только те, кто делал это впервые, но и опытные стражи порядка, удостоенные звания «Почетный донор России», а также члены семей сотрудников.

Работники станции переливания крови выразили участникам благодарность и признательность за многолетние донации и неравнодушие к судьбам людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.