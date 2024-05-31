Родителям Подмосковья напомнили о способах профилактики туберкулеза у детей

В преддверии «Международного дня защиты детей» областной противотуберкулезный диспансер рассказал о профилактике туберкулеза у детей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Основными методами профилактики туберкулеза у детей являются вакцинация на основе бациллы Кальмета — Герена. Первичная вакцинация проводится здоровым доношенным новорожденным на 3-5 день жизни в родильном доме. Дети, не привитые в период новорожденности, вакцинируются в детской поликлинике после снятия противопоказаний педиатром. Ревакцинация проводится в 6-7 лет детям с отрицательной реакцией на пробу Манту.

«Многолетний опыт применения вакцин доказал их безопасность и эффективность. Заболевают туберкулезом в основном непривитые дети или получившие неполноценную вакцинацию. Помимо вакцинации важны и другие меры профилактики туберкулеза: соблюдение правил личной гигиены, медицинское обследование раз в год, у детей до 15 лет — иммунодиагностика, а с 15 до 18 — иммунодиагностика и флюорография. Детям до 8 лет необходимо ставить пробу Манту, а детям старше 8 лет — Диаскинтест.», — рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Таким образом, вакцинация в сочетании с другими профилактическими мероприятиями позволяет эффективно предупреждать туберкулез у детей.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.