Родителей предостерегли от частого использования сосудосуживающих капель

Детский пульмонолог Александр Дворянинов предостерег родителей от частого использования сосудосуживающих капель для носа для детей, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на главреда ИА «Стационар-Пресс» Алексея Никонова.

Специалист акцентировал внимание на высокой токсичности лекарств, содержащих нафазолин, охарактеризовав их как «устаревшие и крайне вредные». Он подчеркнул, что применение подобных медикаментов допустимо лишь в редких ситуациях, короткими курсами и исключительно под контролем лечащего врача.

Дворянинов также описал признаки интоксикации, вызванной сосудосуживающими каплями. К ним относятся повышенная сонливость, заторможенность, побледнение кожного покрова, холодный пот, а в более серьезных случаях — даже обморок.

Детский пульмонолог сообщил о необходимости срочного обращения к врачу или вызова скорой помощи в ситуациях, когда ребенку ошибочно ввели лекарство с концентрацией, предназначенной для взрослых, превысили рекомендованную дозу, или он случайно проглотил капли.