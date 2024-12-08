Родителей Подмосковья призывают консультироваться с врачами о диете для ребенка

Врачи НИКИ детства напоминают о том, что растущему организму необходимо получать все необходимые питательные вещества. Бездумные диеты из интернета или советы сверстников могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Не все способы борьбы с лишним весом безопасны для детей. Хотя диеты с большим дефицитом калорий могут помочь в потере веса, они также способны привести к нарушениям, включая проблемы с половым развитием, и негативно сказаться на работе пищеварительной и нервной систем.

Если родители считают, что ребенку нужна диета, важно обратиться к квалифицированному специалисту — педиатру, эндокринологу или детскому диетологу. Врач оценит состояние здоровья ребенка и даст рекомендации по питанию, учитывая индивидуальные особенности и потребности растущего организма.

Детям необходимо разнообразное и сбалансированное питание, включающее все нужные витамины, минералы и питательные вещества для роста, физического и умственного развития. Любое отклонение в сторону, любые перегибы в питании чреваты.

Желательно до 20 лет не практиковать никаких диет. До этого возраста идет рост и развитие всех органов и систем организма, поэтому важно наличие в рационе всех микроэлементов. Кроме того, опасны для детей БАДы и гомеопатические препараты для снижения веса. Нет никаких достоверных данных о том, как повлияют на организм ребенка компоненты этих препаратов.

Чтобы не допустить ситуации, когда ребенку понадобится диета, родителям стоит больше внимания обращать на качество и разнообразие питания, режим дня и физическую активность. Главный принцип — поддерживать здоровый образ жизни и избегать чрезмерных ограничений в питании без необходимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.