Роддом в Балашихе получил аппараты для выхаживания недоношенных детей

Балашихинский родильный дом получил оборудование для дыхательной поддержки новорожденных, в том числе недоношенных детей в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новые аппараты поддерживают разные режимы дыхательной терапии — от неинвазивной поддержки до искусственной вентиляции легких. Они также позволяют проводить высокочастотную осцилляторную вентиляцию при тяжелых нарушениях дыхания у новорожденных.

«Новое оборудование позволяет подбирать режим вентиляции в зависимости от состояния ребенка и при необходимости менять его без отсоединения дыхательного контура. Это особенно важно при выхаживании недоношенных детей и пациентов в тяжелом состоянии», — рассказала врач анестезиолог-реаниматолог Оксана Агеева.

Роддом также получил тромбоэластограф экспертного класса, который позволяет одновременно проводить четыре исследования системы свертывания крови. Он помогает оперативно оценивать нарушения гемостаза и выбирать тактику лечения при акушерских кровотечениях и других тяжелых осложнениях беременности и родов.

Медтехнику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». В регионе также реализуют федеральный проект «Охрана материнства и детства» и нацпроект «Семья». Благодаря им строят родовспомогательные учреждения и оснащают оборудованием действующие медорганизации.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.