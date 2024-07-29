Роддом Королева 30 июля приглашает будущих мам и пап на день открытых дверей

В Королевском родильном доме 30 июля пройдет традиционный день открытых дверей для будущих родителей. Это мероприятие представляет отличную возможность познакомиться с медицинским персоналом, узнать об условиях пребывания в роддоме и получить необходимую информацию о подготовке к родам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Программа мероприятия сформирована на основе многолетнего опыта проведения таких встреч и личного общения с будущими родителями. Наших гостей ждет знакомство с коллективом врачей и акушерок, экскурсия по отделениям родильного дома, а также личное общение с заведующими и докторами, в ходе которого можно будет задать все интересующие вопросы», — сообщила заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Юлия Яцевич.

Будущих родителей ждут 30 июля в конференц-зале Королевского родильного дома по адресу: ул. Октябрьская, дом № 30 в 15:00.

Предварительная запись для участия не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.