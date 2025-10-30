Роботы очистили свыше 250 тыс кв метров в медучреждениях Подмосковья

В медицинских организациях Московской области активно внедряются современные технологии. Роботы-уборщики, работающие в учреждениях здравоохранения региона, уже отработали более 500 часов и убрали свыше 250 тысяч квадратных метров помещений — это площадь, сопоставима с территорией Коломенского кремля. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Роботизация процессов в здравоохранении помогает не только повысить эффективность работы, но и улучшить качество условий для пациентов и сотрудников. Такие решения обеспечивают современный уровень комфорта в наших учреждениях», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Автоматизированные уборочные системы применяются в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля, Лобненской городской больнице и консультативно-диагностическом центре «Ромашка». Роботы работают по заданному маршруту, оснащены специальными датчиками и самостоятельно определяют уровень загрязнения поверхностей. С помощью программирования можно изменять график уборки помещений. Использование роботизированных систем позволяет существенно снизить нагрузку на персонал и высвободить время для других задач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.