Рискованный метод: врач предупредил об опасности лечения изжоги водой с содой

Врач-гастроэнтеролог Сергей Лопатин заявил, что популярное народное лечение изжоги — вода с содой — может быть опасным для здоровья, сообщает Газета.ru .

«Когда мы выпиваем соду, в желудке вырабатывается большое количество углекислого газа. В этот момент действительно изжога может отступить. Однако затем стенки органа начинают растягиваться под воздействием газов, что провоцирует отрыжку, дискомфорт и вздутие живота. Одновременно в желудке усиливается выработка соляной кислоты», — объяснил врач.

По его словам, в результате облегчение сменяется забросом кислого желудочного содержимого в пищевод, а изжога возвращается с новой силой. Если использовать метод регулярно, то приступы начнут учащаться, могут обостриться язвенная болезнь или гастрит.

Еще одна опасность воды с содой для организма — это нарушение водно-солевого баланса. В соде содержится натрий, а его избыток может спровоцировать задержку жидкости и отеки, что особенно опасно для людей с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.