Решение психолого-медико-педагогической комиссии направляют онлайн в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области обновили услугу по оформлению заключений психолого-медико-педагогической комиссии. Теперь заключение по итогам заседания комиссии будут направлять в электронном виде в личный кабинет на региональном портале. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Ранее заявителю приходилось очно посещать центральную или территориальные комиссии, чтобы получить заключение. Сейчас благодаря «цифре» документ можно скачать в личном кабинете на региональном портале.

Специалисты психолого-медико-педагогической комиссии изучают индивидуальные особенности ребенка, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, и составляют рекомендации об условиях для обучения, воспитания, а также порядке прохождения государственной итоговой аттестации.

Сервис «Запись на получение консультации или заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)» доступен на региональном портале в разделе «Образование» — «Образование детям». Чтобы подать заявление, нужно войти в личный кабинет через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы: характеристику на ребенка, выписку из истории развития, справку МСЭ, письменные работы по русскому языку и математике и т. д.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 7 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.