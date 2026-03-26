Репродуктолог объяснил, как стресс мешает зачатию

Врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Евгений Шилин рассказал, что хронический стресс может препятствовать наступлению беременности, сообщает Life.ru .

По словам специалиста, при длительном напряжении активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система и повышается уровень кортизола, что подавляет репродуктивную функцию.

«С физиологической точки зрения стресс активирует так называемую гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему. В ответ на напряжение повышается выработка кортизола — гормона, который помогает организму справляться с нагрузкой. Однако при длительном повышении его уровня происходит подавление репродуктивной системы», — уточнил эксперт.

Организм переходит в режим выживания, при котором зачатие не является приоритетом. У женщин это проявляется нарушением овуляции, сбоями менструального цикла и снижением уровня половых гормонов. В ряде случаев овуляция временно прекращается.

У мужчин снижается уровень тестостерона, ухудшается качество спермы, уменьшаются количество и подвижность сперматозоидов. Возможны проблемы с либидо и эректильной функцией.

«При этом, важно понимать, что речь не идет о „психологическом запрете“ на беременность в прямом смысле. Это комплексная реакция организма, в которой задействованы гормональные, нервные и поведенческие механизмы», — добавил специалист.

Шилин отметил, что при планировании беременности важно снижать уровень стресса, нормализовать сон и физическую активность.

