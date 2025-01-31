Ремонт завершили сразу в нескольких подразделениях Пушкинской больницы

Завершен текущий ремонт в поликлинике № 8 поселка Ашукино, ремонт входных групп Пушкинского перинатального центра и корпуса № 3 стационара в Пушкино. Это стало возможным благодаря региональной субсидии на содержание имущества в надлежащем состоянии, сообщает пресс-служба администрации округа.

Из областного бюджета и средств Минздрава Подмосковья выделили порядка 25 млн рублей.

«В поликлинике поселка Ашукино произведен текущий ремонт внутренних помещений — заменены плитка, линолеум, двери, сантехника, светильники, сделаны подвесные потолки, произведен косметический ремонт стен. Помимо этого, строители пообещали чуть позже сделать, в качестве подарка, навес над входной группой в детское отделение», — уточняет заместитель главного врача по хозвопросам Пушкинской больницы Сергей Каликин.

Входную группу перинатального центра освежили, заменили поврежденную плитку. А у корпуса № 3 плитку на крыльце, навес и крышу по периметру сделали с подогревом. Теперь на козырьке не будут намерзать сосульки, а участок, где поднимаются по ступенькам пациенты будет нескользким.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.