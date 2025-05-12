Рекордное число медсестер примет участие в профессиональном конкурсе в Москве

Власти Москвы поздравили медицинских сестер и медбратьев с профессиональным праздником. В 2025 году для них организуют 28-й конкурс «Московские мастера», сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Он напомнил, что медсестры и медбратья помогают пациенту на всех этапах лечения: они проводят процедуры, общаются с людьми. Собянин поблагодарил специалистов за их работу.

В столице есть спецстатусы «Московский медицинский брат», «Московская медицинская сестра». Для медиков проводятся бесплатные программы обучения и повышения квалификации. Работники столичного здравоохранения трудятся в брендированной форме.

В 2025 году в 28-й раз пройдет конкурс «Московские мастера» по профессии «Медицинская сестра». В нем поучаствует рекордное количество специалистов — это лучшие представители своего дела.