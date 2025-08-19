Редкая болезнь: врач предупредила об опасности для глаз на даче

Терапевт Баскакова: в бочках с водой на даче можно заразиться кератитом

Врач-терапевт Илона Баскакова заявила, что в бочках с водой или в бассейне на даче обитают возбудители редкой болезни глаз — акантамебного кератита, это очень опасно для зрения, сообщает Инфо24 .

«Эти организмы широко распространены в природе и могут обитать в почвенных и озерных водах, а также в плавательных бассейнах, в дачных бочках с водой и даже в питьевой воде. Но, в основном, страдают люди, которые носят контактные линзы», — сказала доктор.

По ее словам, в группе риска — люди с травмами роговицы, а в неактивной форме возбудители особенно устойчивы.

Для лечения заболевания врачи обычно назначают специальные глазные капли, в редких случаях проводят операцию. Кератит может вызвать воспаление переднего отдела сосудистой оболочки глаза и склеры. В запущенных случаях он может привести к полной или частичной слепоте.