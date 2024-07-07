Развозжаев: в больницах Севастополя остались еще 6 пациентов после удара 23 июня

Еще пятеро человек, пострадавших при ударе ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня, были выписаны из московских клиник, написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

На утро 7 июля в больницах города Севастополь остаются шесть пациентов, все дети уже были выписаны домой.

Всего после атаки ВСУ 23 июня, на лечение в ведущие медучреждения Москвы: Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники были направлены 22 человека, из них 12 детей и 10 взрослых.

Десять пациентов находятся в состоянии средней тяжести, еще один пациент - в состоянии легкой степени тяжести.

Днем 23 июня ВСУ ударили по Севастополю пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, предположительно, из Николаева. ПВО сбила четыре из них, пятая подорвалась над городским пляжем в Учкуевке.

Погибли четыре человека, из них двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, были госпитализированы еще 82.