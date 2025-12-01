Разводы и скандалы: невролог назвал причины тиков у детей

Профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней Сеченовского университета Владимир Парфенов объяснил причины детских нервных тиков: это может быть развод родителей, первый год адаптации к школе, переутомление и любые другие стрессы, сообщает Газета.ru .

«В большинстве случаев они не связаны с серьезными отклонениями в функционировании мозга, но могут быть спровоцированы психологическими факторами или физиологическими состояниями», — сказал доктор.

В наши дни дети растут в цифровой среде, и чрезмерное увлечение гаджетами может привести к ряду трудностей. В частности, неудачи в виртуальных играх могут вызвать у ребенка повышенную тревожность и раздражительность, добавил эксперт.

Коррекция образа жизни, консультации с психологом, гармонизация семейных отношений, сбалансированный рацион и систематические занятия спортом могут привести к полному исчезновению тиков. В ситуациях, когда тики сохраняются на протяжении года и более, медики диагностируют синдром Туретта, однако данное расстройство встречается не так часто, заключил Парфенов.

