Развитие болезни стремительное: названы тревожные признаки менингококцемии

При менингококцемии появляется геморрагическая сыпь — мелкие красные или багровые пятна, которые не исчезают при надавливании, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Если речь идет о менингококцемии, состояние ухудшается очень быстро. Появляется геморрагическая сыпь — мелкие красные или багровые пятна, которые не исчезают при надавливании. Есть простой тест: если при надавливании прозрачным стаканом пятно не бледнеет, это тревожный сигнал. Также могут быть холодные руки и ноги, бледная или синюшная кожа, падение давления, признаки шока», — сказал Неронов.

Он добавил, что развитие болезни стремительное: от первых симптомов до тяжелого состояния может пройти всего несколько часов, поэтому любые подозрительные признаки — повод немедленно обратиться за медицинской помощью.

«Лечение проводят только в стационаре, в инфекционном отделении. Антибиотики широкого спектра назначают сразу, еще до подтверждения диагноза, чаще всего используют цефтриаксон или цефотаксим внутривенно. При менингококцемии требуется интенсивная терапия: поддержка давления, инфузии, контроль жизненных функций, при необходимости — искусственная вентиляция легких», — рассказал врач.

Неронов пояснил, что при менингите проводят дегидратационную терапию, чтобы снизить внутричерепное давление, и симптоматическую поддержку — жаропонижающие, противосудорожные, коррекцию электролитного баланса.

«Задержка с началом лечения значительно повышает риск осложнений и смерти: при менингококцемии без лечения летальность может достигать 50%, а даже при своевременной терапии — до 10–15%», — заключил специалист.