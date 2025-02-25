Разработанным нижегородскими учеными эквивалентом кожи уже лечат животных

Ученые из Нижегородской области разработали и уже начали применять новый аналог кожи под названием RegSkin в ветеринарии, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ПИМУ.

Этот аналог кожи имеет форму биологически активного скаффолда с мезенхимными стволовыми клетками, которые изготавливаются из жировой ткани. Основная сфера применения разработанного средства — работа с кожными дефектами различной степени проявления — пролежни, незаживающие раны, диабетическая стопа и прочие.

В ходе доклинических испытаний на лабораторных животных в клиническую ветеринарию был введен RegSkinV. Заведующая лабораторией клеточных технологий в ПИМУ Марфа Егорихина отметила, что его применение позволяет снизить количество перевязок с 7-10 дней, что значительно поможет пациентам.

«Его активный регенеративный эффект заключается в том, что происходит не только заживление раны, но и восстановление тканей», — добавила эксперт.