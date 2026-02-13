Размером с киви: пластилин достали из мочевого пузыря школьника

Пластилин размером с киви нашли у 13-летнего школьника в мочевом пузыре

13-летний школьник поступил в Детскую больницу Сперанского с жалобами на боль при мочеиспускании. Врачи обследовали мальчика и нашли кусок пластилина в мочевом пузыре, он был размером с киви, сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Первичное обследование провели с помощью цитоскопа, тогда и обнаружили инородный предмет. Во время операции на мочевом пузыре сделали небольшой надрез и удалили пластилин.

«Сейчас мальчик восстановился, с ним поговорили про различные игры с пластилином и возможные последствия», — рассказал детский уролог-андролог высшей категории, детский хирург, заведующий стационаром кратковременного пребывания, к. м. н. Николай Хватынец.

Ранее в Уфе спасли 35-летнего мужчину, у которого граненый стакан лопнул в заднем проходе. Он два дня проходил с ним, думая, что все разрешится само по себе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.