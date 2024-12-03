Раздел на подмосковном портале «Детство» расскажет родителям все о телемедицине
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На подмосковном портале «Детство» работает раздел «Онлайн-консультация детского врача», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Сервис особенно полезен семьям, в которых растут дети с особыми потребностями, а также молодым родителям, которым часто нужны ответы на вопросы о здоровье их малышей, но некогда сходить к доктору.
В разделе «Онлайн-консультация детского врача» родители Подмосковья смогут узнать, какие медицинские услуги доступны на дистанционном приеме, как записаться на телемедицинскую консультацию и в назначенное время получить ее.
Попасть на онлайн-прием можно только после очного приема у врача.
Разработку и поддержку портала «Детство» осуществляет ИТ-компания «МАКСИМУМ» — подведомственное учреждение министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Онлайн-сервис содержит актуальную медицинскую и правовую информацию для родителей и врачей Подмосковья.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.
«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.