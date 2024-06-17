Ракова отметила ускорение процесса постановки диагноза онкопациентам на 20%

В Москве врачи ставят диагнозы на 20% быстрее благодаря объединению всех лабораторий онкологических клиник в единый контур и их цифровизации, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что внедренный в 2020 году в Москве стандарт онкологической помощи регламентирует все ключевые этапы диагностики и лечения онкозаболеваний. За счет нового оборудования и цифровизации системы время на постановку диагноза врачом-патоморфологом сократилось на 15-20%.

Ежегодно в патоморфологических отделениях стационаров проводится более 1,5 млн исследований. С внедрением единой цифровой системы для патоморфологии стекла и блоки заменили цифровые изображения, которые аккумулируются в единой цифровой базе.

Ракова подчеркнула, что со временем это позволит создать один из самых больших в мире специализированных архивов, который используется для обучения искусственного интеллекта. Впоследствии он выступит помощником врача при анализе изображения и постановке диагноза.

Сегодня биоматериал пациента с подозрением на онкологическое заболевание врачи изучают на экране компьютера. Оцифрованное в высоком качестве изображение фрагментов тканей пациента автоматически загружается в цифровую систему, а изображения в высоком качестве могут увидеть специалисты всех подключенных к системе медучреждений на широком экране с разрешением 4К.

Цифровизация также помогла решить логистические проблемы. Коллегиальный просмотр можно провести в режиме реального времени. В результате время на постановку диагноза сократилось на часы и дни. Благодаря этому получилось достичь одной из главных целей цифровой трансформации в патоморфологии — оперативного принятия решения для успешного лечения онкологии.

Ракова отметила также, что Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Основой этого процесса стала единая цифровая платформа, которую развивают совместно Комплекс социального развития Москвы и городской Департамент информационных технологий. Она позволяет вести каждого пациента персонифицировано на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения.

В начале 2024 года в единый цифровой контур объединили все патоморфологические отделения якорных онкологических клиник Москвы: городская клиническая больница имени С. С. Юдина, Московская городская онкологическая больница № 62, Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», городская клиническая больница имени С. П. Боткина и Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова.