Путин пообщался с учеными научно-технологического университета «Сириус»

Сотрудники работают в университете в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие федеральной территории „Сириус“». Всего здесь есть 17 новых исследовательских команд. В их составе — ученые из России, США, Германии и Эстонии.

Главе государства рассказали о проектах, над которыми трудятся молодые исследователи. Так, задача одной группы ученых — найти новые терапевтические стратегии для лечения рака. В частности они занимаются иммуноонкологией. Другая группа ученых занимается вопросами безопасности искусственного интеллекта.

Лабораторный комплекс быль открыт в 2022 году. Он оборудован передовой техникой. С его помощью ученые могут решать широкий спектр задач, связанных с применением генетических технологий, медицинских биотехнологий и генной терапии.

Ранее Путин принял участие во внеочередной встрече БРИКС. Он обсудил с коллегами вопросы сотрудничества стран — участниц объединения.

https://t.me/news_kremlin/6334?single