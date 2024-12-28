Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности

Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Там прописано, что действие статьи 238 Уголовного кодекса России об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медпомощи.

Ранее Путин подписал указ о переименовании Ростова в Ростов Великий.