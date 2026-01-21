Пустить по члену ток: врач готов лечить постковидную импотенцию за 10-15 сеансов

Подмосковный врач предложил использовать ток для лечения постковидной импотенции. Его метод предполагает размещение электродов на головке и основании полового члена с целью расширения сосудов и расслабления нервных окончаний у пациента, сообщает Mash .

По словам врача-рефлексотерапевта Мустафы Аль-Замиля, Covid-19 оказал особенно сильное влияние на мужское здоровье. Тысячи пациентов утверждали, что ни народная медицина, ни медикаменты не помогают. В связи с этим медик изучил множество исследований по данной теме и пришел к выводу, что зарубежные коллеги не так безнадежны, как он считал.

В результате Аль-Замиль разработал новый метод лечения, основанный на воздействии электрическими импульсами на определенные точки.

Для достижения полного выздоровления необходимо пройти курс из 10-15 сеансов. Профессор утверждает, что его методика уникальна и не имеет аналогов в мире. В связи с этим он занимается оформлением патента на свою инновационную схему лечения.

