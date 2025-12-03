Психологи НИКИ детства рассказали, как защитить детей в интернете

Интернет стал неотъемлемой частью жизни детей и подростков, что связано с рисками кибербуллинга, мошенничества и нежелательного контента. Большинство несовершеннолетних пользуются интернетом без контроля взрослых. Директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что важно не только ограничивать доступ, но и учить детей распознавать угрозы, критически мыслить и защищать личные данные.

Особенно уязвимы подростки 12–17 лет, которые подвержены манипуляциям и давлению сверстников. Психолог Юлия Ботова подчеркнула, что родителям важно стать для подростка примером поведения и обсуждать с ним цифровой опыт. Только в доверительном диалоге ребенок научится оценивать информацию и защищать себя в онлайн-среде.

Эксперты рекомендуют соблюдать сбалансированный режим цифровой активности. Для детей 7–10 лет время использования гаджетов следует ограничить 30–40 минутами в день с перерывами, для подростков 11–14 лет — до 1,5–2 часов. Родителям советуют использовать технические средства контроля, обучать детей цифровой гигиене и регулярно обсуждать их онлайн-опыт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.



Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.