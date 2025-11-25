Психологи НИКИ детства Подмосковья рассказали об арт-терапии для детей

22 ноября в России отмечался День психолога — профессиональный праздник, посвященный специалистам, чья работа направлена на поддержку психического здоровья и гармоничное развитие личности. Но как понять тех, кто еще не начал говорить? Чтобы раскрыть и понять внутренний мир детей, психологи рекомендуют инструменты арт-терапии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Арт-терапия — это не просто рисование или лепка, а целенаправленный терапевтический процесс, позволяющий ребенку выразить чувства, переживания и эмоции через творчество.

«Мы видим, как арт-терапия помогает детям найти свой голос там, где слова еще не могут выразить глубину переживаний», — подчеркнула директор центра НИКИ детства Нисо Одинаева.

Именно через творчество дети учатся регулировать эмоции, развивать самосознание и строить здоровые отношения. Среди наиболее востребованных методов арт-терапии — рисование (свободное, тематическое), лепка из пластилина или глины, коллажирование из журналов и природных материалов, пальчиковая живопись, работа с масками и куклами, а также песочная терапия. Эти техники адаптированы под возраст и эмоциональное состояние ребенка и позволяют мягко выявить внутренние конфликты, страхи или потребности.

«Наша задача — создать пространство, где ребенок может быть собой, экспериментировать, ошибаться и расти без страха осуждения. Арт-терапия — один из самых мягких и эффективных способов достижения этой цели», — добавила психолог НИКИ детства Марина Андриенко.

Арт-терапия помогает ребенку выразить сложные или скрытые эмоции, которые он не может проговорить вербально. Через творчество снижается уровень тревожности, улучшается эмоциональная регуляция, развивается воображение и уверенность в себе.

