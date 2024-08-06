Психолог заявила, что отказываться от отпуска опасно

Современный ритм жизни и погоня за успехом часто заставляют отказываться от отпуска. Психолог Наталья Наумова разъяснила, почему людям необходимо регулярно переключаться на другую деятельность или уезжать в путешествия, сообщает «Вечерняя Москва».

«Нужно обязательно ходить в отпуск один–два раза в год, чтобы набираться сил и впечатлений, чтобы достигать новых профессиональных и личностных высот», — сказала Наумова.

По словам психолога, долгий отказ от отпуска и переутомления могут привести к тревожным и депрессивным расстройствам. В таких случаях человек становится раздражительным и напряженным, быстрее устает и часто оказывается недоволен собой. Может начаться эмоциональное выгорание, когда теряются цели и смыслы жизни, все кажется тусклым и неинтересным.

При этом важно не только набираться новых впечатлений в отпуске, но и успевать перерабатывать эмоциональный опыт.