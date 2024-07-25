Психолог: важно, чтобы ребенок проходил подростковый кризис

Детский психолог Ирина Таранова заявила, что подростковый период, в который дети странно себя ведут и совершают недопустимые с точки зрения родителей поступки, — это неотъемлемый этап развития здоровой психики. Его отсутствие — это повод бить тревогу, сообщает Общественная Служба Новостей .

Таранова обратила внимание, что во время подросткового кризиса у ребенка возникает склонность к тестированию жизни. В такие моменты юноши и девушки также изучают границы дозволенного, указала психолог.

«Каждое подростковое поколение уверено, что оно единственное в своем роде. Для подросткового кризиса как раз свойственна потеря авторитета взрослых и родителей. Первостепенными становятся отношения с другими ребятами, со сверстниками», — сказала Таранова.

Если ребенок не проходит этот этап, то можно говорить о том, что нарушения и сложности могут возникнуть позже. Также при отсутствии подросткового кризиса у ребенка может возникнуть психологическое отклонение или психиатрическое заболевание, предупредила специалист.