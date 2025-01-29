Психолог рассказала, почему россияне скупают антидепрессанты

Преподаватель кафедры психологии Университета «Синергия» Ксения Лазуткина рассказала, что за последние четыре года в России резко выросло число обращений за психологической помощью, сообщает RuNews24.ru .

По данным Лазуткиной, по сравнению с периодом 2010–2019 годов люди стали как минимум вдвое чаще обращаться к психологам. Это вызвано не только модой на ментальное здоровье, но и социально-экономическими изменениями, включая локдауны и новые технологии.

«Инновации, новые знания и технологии тоже влияют на психику человека. Стресс из-за новизны, новой картины мира ощущается всеми», — отметила эксперт.

По ее словам, не все способны быстро адаптироваться в новых условиях, поэтому многие люди обращаются к психологам и психотерапевтам.

Как отметила специалист, правильно подобранные препараты могут эффективно стабилизировать нервную систему, но не стоит считать антидепрессанты «волшебной пилюлей». По ее словам, человеческая психика способна справиться с неожиданными изменениями, но для этого нужно время.

Лазуткина не исключила, что спрос на антидепрессанты в текущем году может увеличиться из-за социальных, политических и экономических факторов, а в 2026 году такой острой необходимости уже не будет.