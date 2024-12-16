Психолог рассказала, как влиться в рабочий график после новогодних праздников

Возвращение к привычному ритму после новогодних торжеств может показаться сложной задачей. Однако, следуя нескольким простым рекомендациям, можно сделать этот процесс более комфортным и плавным. Психолог Елена Горелова рассказала, как с комфортом для себя вернуться в рабочий график после длинных новогодних праздников, сообщает RuNews24.ru .

По ее словам, не стоит сразу погружаться в работу с головой. Можно позволить себе несколько дней для мягкого возвращения к привычному ритму. Стоит начать с простых задач и постепенно увеличивать сложность. Это поможет адаптироваться и избежать сильного стресса.

Вернувшись на работу, рекомендуется установить четкие и реалистичные цели. Психолог посоветовала составить список задач на неделю, выделив наиболее приоритетные. Это создаст структуру рабочего дня и позволит сосредоточиться на выполнении задач. Ключевые слова здесь — «планирование» и «приоритеты».

Горелова также порекомендовала восстановить режим сна. Во время праздников он может пострадать из-за поздних вечеринок и недостатка отдыха. Чтобы вернуть трудоспособность, лучше ложиться спать и вставать в одно и то же время. Это поможет организму восстановиться и вернуться к привычному уровню активности, подчеркнула эксперт.

Также, по ее словам, следует заботиться о своем здоровье и создавать комфортную рабочую атмосферу. Здоровье — важный фактор для продуктивности. Нужно включить в рацион больше фруктов и овощей, пить достаточно воды и заниматься физической активностью. Не стоит забывать и о прогулках на свежем воздухе. Организовать свое рабочее пространство следует так, чтобы было удобно и приятно. Психолог посоветовала убрать лишние вещи, рассортировать документы и добавить любимые элементы — фотографии или растения, которые вдохновляют на работу.

После длительного перерыва общение с командой также поможет восстановить рабочий дух. Можно проводить небольшие встречи, делиться впечатлениями о праздниках и обсуждать планы на будущее. Это не только улучшит атмосферу в коллективе, но и поможет быстрее вернуться в рабочий процесс.

«Не забывайте, что возвращение к рабочему ритму требует времени. Позвольте себе немного расслабиться в течение дня — сделайте короткие перерывы, чтобы избежать переутомления. Медитация, прогулка или просто чашка чая может существенно улучшить ваше самочувствие и повысить продуктивность», — отметила Горелова.

Постепенное возвращение, постановка целей, забота о здоровье и создание уютной рабочей атмосферы — все эти аспекты играют ключевую роль в успешной адаптации после праздников. Важно сохранить баланс между трудовой деятельностью и отдыхом. Это поможет не только без особых затруднений вернуться к повседневной жизни, но и находить удовольствие в каждом рабочем моменте, заключила психолог.