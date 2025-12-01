Психолог рассказала, как поддержать организм при хроническом стрессе

Клинический психолог и консультативный психолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Елена Куперштейн объяснила, действительно ли стресс способен вызывать нарушения здоровья, какие болезни он может провоцировать и как этого не допустить, сообщает пресс-служба Страхового Дома ВСК.

Психосоматика — распространенное понятие, которое подразумевает влияние психики (стресса, эмоций) на тело. Исторически, в середине XX века, существовали теории (например, «Чикагская семерка» Франца Александера), которые приписывали психологическим конфликтам ключевую роль в развитии конкретных болезней: язвы, астмы, гипертонии и др. Современная медицина эти теории не поддерживает. Для большинства этих заболеваний найдены основные биологические причины (например, бактерия для язвы, аутоиммунные процессы для артрита).

Однако доказано, что хронический стресс, влияя на гормональный фон и иммунитет, может быть важным фактором уязвимости, повышающим риск развития или ухудшающим течение многих болезней, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие.

Хронический стресс может развиваться под влиянием разных факторов, включая неразрешенные внутренние противоречия, невыраженные эмоции и постоянное напряжение. Отдельные негативные события сами по себе редко приводят к болезни, однако накопленный стресс и подавленные чувства серьезно влияют на организм и могут ухудшить состояние здоровья.

Проблема в том, что организм иногда неспособен эффективно справиться с хроническим или интенсивным кратковременным стрессом. Иногда это бывает связано с особенностями нервной системы, часть из которых может иметь генетическую природу. Гормоны стресса начинают вырабатываться в избытке, и их выброс может продолжаться даже после завершения напряженной ситуации. В результате тело может слишком остро реагировать даже на незначительный раздражитель. Усугублять положение могут алкогольная или наркотическая зависимость, нарушения сна и общее переутомление.

Хронический стресс воздействует на наиболее слабое звено в организме человека: у одних это сердечно-сосудистая система, у других — дыхательная, пищеварительная и т. д.

Кроме того, важно разграничивать стресс с другими состояниями — депрессией и тревожностью. Тревога представляет собой устойчивое внутреннее беспокойство и опасения часто без явной внешней причины. Депрессия — это хроническое расстройство настроения, сопровождающееся подавленностью, потерей интереса к жизни, упадком сил и изменениями в мышлении. Стресс же является реакцией организма на внешние неблагоприятные обстоятельства, которая может носить как временный, так и затяжной характер.

Эти состояния различаются по длительности, симптомам и воздействию на психическое и физическое здоровье. Хронический стресс ускоряет износ нервной системы, ослабляет иммунитет и может способствовать возникновению сердечно-сосудистых патологий, нарушений метаболизма и преждевременному старению.

При этом в умеренных количествах стресс даже полезен — он стимулирует мозговую деятельность, улучшает концентрацию, мобилизует ресурсы организма для адаптации и решения задач. Такой стресс называют «эустрессом», или положительным стрессом.

Еще один любопытный факт — психологический стресс может быть «заразным» в социальной среде. Например, он способен передаваться через эмпатию при общении с людьми, переживающими нервное напряжение. Это явление известно как эмоциональное заражение и связано с передачей эмоциональных состояний через поведение и невербальные сигналы. Его может спровоцировать, например, долгое обсуждение неприятных событий или негативных новостей.