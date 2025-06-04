Психолог предупредила, что эмоциональное выгорание может привести к депрессии

Психолог Анна Девятка рассказала, как проявляется эмоциональное выгорание, а также к чему может привести это состояние, сообщает RT .

«Эмоциональное выгорание подкрадывается незаметно. Человек чувствует усталость, раздражение, в том числе при общении с другими людьми — даже близкими. Чувствует, что его самооценка буквально на дне», — отметила она.

То, что раньше служило поводом для гордости, теряет свою ценность. Человек начинает сомневаться в своих достижениях и значимости своих действий, добавила Девятка.

«Могут быть фразы „Меня все равно обгонят молодые“. А если это молодой человек, он может говорить: „Все места уже распределены, зачем что-то делать? Стремиться некуда“. Самооценка буквально рассыпается», — уточнила психолог.

Затем, по ее словам, наступает стадия нервного истощения: возникают проблемы со сном, тремор, неуклюжесть, повышается риск несчастных случаев и травм. Возможна плаксивость. Люди могут плакать в одиночестве даже на работе, потому что их нервная система находится на пределе. Поддержание рабочей нагрузки становится непосильной задачей. Им крайне тяжело, пояснила Девятка.

Эмоциональное выгорание, по словам психолога, часто предшествует депрессии. Оно окрашивает жизнь в мрачные тона. Например, из-за гнева, направленного на коллег и себя, из-за чувства неудачи. Уровень энергии падает, настроение ухудшается. Это может привести к серьезной депрессии, на лечение которой потребуются годы, преостерегла специалист.

При эмоциональном выгорании простого отдыха недостаточно. Необходимо медикаментозное лечение и поддержка окружающих, заключила Девятка.