Психолог Подмосковья рассказала, как побороть психические расстройства

Психические расстройства — это достаточно серьезная проблема, с которой сталкиваются многие люди и дети в том числе. Они могут оказывать негативное влияние на жизнь человека и его близких. Медицинский психолог Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Ирина Урсул рассказала, как свыкнуться с тем, что человек столкнулся с нарушениями своего ментального здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Первое, что важно понять — это то, что психические расстройства не являются неизлечимыми. Существуют различные методы лечения и поддержки, которые помогают людям справиться с этими проблемами. Часто это включает в себя посещение психолога или психиатра, которые могут оказать профессиональную помощь и поддержку», — рассказала доктор.

Также она добавила, что одним из ключевых аспектов принятия своего расстройства является психообразование и понимание собственного состояния. Изучение своего расстройства, его симптомов и причин поможет вам лучше управлять своим состоянием и развить навыки самоконтроля. Также важно осознать, что расстройство является частью вас, но не определяет вас как личность. Окружение также играет важную роль в принятии изменений ментального здоровья. Важно поделиться о своем состоянии близким людям, которым доверяете. Поддержка, понимание и сочувствие окружающих могут иметь положительный эффект на ваше самочувствие. Общение с людьми, которые понимают вас, может быть очень ценным и помочь вам чувствовать себя менее изолированными.

Не стоит забывать и о своем физическом здоровье. Регулярные физические упражнения, здоровое питание и достаточный сон могут положительно влиять на психическое состояние и общее самочувствие. Следует избегать употребления вредных веществ, таких как наркотики или алкоголь, которые могут усугубить состояние психического расстройства. Чтобы свыкнуться с ментальными нарушениями требуется время и терпение. Возможно, человеку потребуется поддержка профессионалов и близких людей, главное, чтобы человек помнил, что человек не одинок. Не нужно бояться обращаться за помощью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.